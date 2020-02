Cascallares: “Estamos invitando a los comerciantes a sumarse con descuentos para que la Tarjeta Alimentar rinda más en Brown”

Durante la jornada de hoy sábado, el intendente Municipal, Mariano Cascallares, encabezó las tareas de fiscalización del Programa Precios Cuidados en el distrito de Almirante Brown y anunció un Programa de Descuentos y Promociones en comercios locales para beneficiarios de la Tarjeta Alimentar. “Venimos realizando una doble acción: relevando y controlando stock en los supermercados y que no haya alteraciones en el programa Precios Cuidados, y al mismo tiempo, hablando con los comerciantes de cercanía en cada barrio, para que se sumen con descuentos y promociones con el objetivo de que la Tarjeta Alimentar, le rinda más al beneficiario y también al comerciante chico”, destacó Cascallares. Esta es una iniciativa impulsada por el Consejo Municipal de Nutrición y Alimentación que integran instituciones, empresas y representantes del estado, en coordinación con la Secretaría de Producción y Empleo de Alte. Brown. “Queremos incentivar el consumo en comercios chicos y de proximidad en cada barrio de Almirante Brown, que es donde se encuentran los beneficiarios de la Tarjeta, para que puedan adquirir ahí mismo los productos y el comercio de barrio tenga una inyección de capital. Esto sin dudas, permite fortalecer la economía local e impulsar el ciclo virtuoso para la recuperación económica, que es la idea de nuestro presidente, Alberto Fernández””, resaltó el intendente. Según estiman las autoridades, todos los meses, las 25 mil tarjetas alimentarias entregadas en Almirante Brown, volcarán al mercado local un volumen de unos 125 millones de pesos que esperan puedan ser utilizados por los beneficiarios tanto en grandes supermercados como en comercios de barrio. Los comercios adheridos al Programa de Descuentos, serán identificados con un sticker oficial y serán ellos quienes, en acuerdo con el municipio, podrán resolver los descuentos, generar promociones especiales de días y productos y realizar toda acción que permita que el titular de la tarjeta y el comercio, se beneficie. Este sábado, personal municipal de Inspección General dependiente de Secretaría General y de Defensa al Consumidor de la Secretaría de Seguridad, en conjunto con agentes de la Secretaría de Producción municipal, fiscalizaron en comercios el no cobro de comisiones por el uso de la Tarjeta Alimentar y otras tarjetas de débito y el normal funcionamiento del Programa Precios Cuidados en el distrito. ¿Cómo pueden adherirse los comercios con descuentos y promociones? . Simplemente firmando un convenio básico con el Municipio, para lo cual pueden contactar con la Secretaría de Producción y Empleo del Municipio, sita en Diagonal Toll 1571, primer piso, Adrogué, personalmente, por teléfono al 5034-9922 o bien por correo electrónico a la casilla produccionyempleo@brown.gob.ar

Both comments and pings are currently closed.