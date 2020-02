Se capacitaron mas de 900 niñas, niños y adolescentes en prevención del Dengue

Especialistas de ACUMAR recorrieron escuelas de la Cuenca, para brindar información sobre enfermedades transmitidas por el mosquito, en un operativo conjunto realizado en las Escuelas Abiertas en Verano del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Más de 900 niños, niñas y adolescentes fueron capacitados en prevención de enfermedades transmitidas por mosquitos por promotores de Salud y Educación Ambiental de ACUMAR, en un operativo conjunto realizado en las Escuelas Abiertas en Verano del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. A partir de acciones lúdicas y educativas, se brindó información sobre el virus del dengue, cómo prevenirlo y cómo realizar un abordaje previo a una asistencia médica. El taller contó con actividades como lluvia de ideas y puesta en común sobre los saberes previos y los aprendidos sobre esta enfermedad. Haciendo hincapié en cuáles son los sitios de mayor contagio y gestación, que plasmaron en una pegatina con dibujos informativos. También, se llevó a cabo un juego de palabras en donde se completaron frases referidas a la prevención del dengue, para que puedan ser socializadas y contribuir así a la sensibilización de esta problemática sanitaria en los diferentes barrios de la de Cuenca Matanza Riachuelo. Fueron 30 las instituciones visitadas por los equipos de Salud y Educación Ambiental de ACUMAR, ubicadas en los 14 municipios de la Provincia de Buenos Aires que integran la Cuenca: Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús, La Matanza, Morón, San Vicente, Presidente Perón, Las Heras, Marcos Paz, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Merlo, Ezeiza y Cañuelas. El operativo fue realizado junto con la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Salud de la Provincia.

