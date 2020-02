Balladares se reunió con Navarro para impulsar las exportaciones en el sector productivo de Lanús

El referente De Lanús para Lanús, Agustín Balladares, se reunió con el director de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Martín Navarro, con el objetivo de impulsar en el distrito las exportaciones en el sector productivo local, sobre todo en el sector del cuero y en la producción de alimentos, entre otros.

Tras el encuentro, el dirigente peronista adelantó: “Vamos a trabajar en las próximas semanas en reuniones con diferentes sectores de la actividad del cuero, que históricamente fue una industria exportadora, para generar las condiciones para retomar esa actividad como así también con otros sectores más específicos de la industria alimenticia y otros sectores”. Indicó, asimismo, que “el objetivo es generar lazos con los órganos pertinentes que trabajan en el área de exportación para que las empresas y unidades productivas del distrito tengan esa hendija para acrecentar la industria y trabajar el tema de las divisas en Argentina y en Lanús”. Para fines de febrero, se estima que comiencen las reuniones entre los sectores productivos de Lanús y la Agencia.

