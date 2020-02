El municipio extiende la entrega de la tarjeta alimentaria para quienes aún no la retiraron

Aquellos vecinos a los que les corresponde el beneficio de la Tarjeta Alimentaria del programa Argentina contra el Hambre impulsado por el Gobierno Nacional y que aún no han podido retirarla, podrán hacerlo este jueves 6 y viernes 7 de febrero de 8 a 12 hs. en el Club Sportivo Burzaco, ubicado en Moreno 583 de dicha localidad. Así lo informó el Municipio de Almirante Brown, que conduce Mariano Cascallares. Las tarjetas alimentarias tienen por destinatarios a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), con niños menores de 6 años, embarazadas que superaron los tres meses de gestación y que perciban AUH, y personas con discapacidad que reciban la AUH. Los interesados pueden consultar el padrón en http://www.brown.gob.ar/alimentar y ver si les corresponde la ayuda económica. Los montos cargados de forma automática los terceros viernes de cada mes son de 4.000 pesos para quienes tienen un hijo y de 6.000 pesos para quienes tienen 2 o más hijos. En Almirante Brown son unos 24.000 los vecinos que tienen acceso a esta iniciativa enmarcada en dentro del plan “Argentina contra el Hambre” implementado por el Gobierno Nacional.

