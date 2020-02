Extienden el paro del lunes a toda la jornada en sucursales del Banco Nación

En el resto de las entidades, la medida se mantendrá de dos horas, entre las 10:00 y las 12:00, en protesta por el crimen del cajero Germán Chávez. El gremio Asociación Bancaria resolvió extender a toda la jornada del lunes el paro en el Banco Nación por el asesinato del cajero Germán Chávez, durante un asalto a la sucursal de la entidad situada en la localidad bonaerense de Isidro Casanova. Según indicó el gremio, el pedido de la comisión interna del banco y la inquietud en distintas asambleas, se resolvió extenderlo a toda la jornada en todas las sucursales y la casa central del Banco Nación. En el resto de las entidades, la medida se mantendrá de dos horas, entre las 10:00 y las 12:00, en protesta por el asalto y el crimen ocurrido el último viernes por la mañana. Eduardo Barrozpe, vocero de la Bancaria, advirtió que “los trabajadores bancarios están en peligro como “consecuencia del descalabro en materia de seguridad bancaria que se realizó en el Gobierno de Mauricio Macri”. “El personal de seguridad, falto de capacitación y desarmado, no tiene la culpa”, dijo el vocero del gremio que representa a los trabajadores de las entidades públicas y privadas que operan en toda la Argentina.

Both comments and pings are currently closed.