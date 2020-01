EL municipio realiza refacciones y trabajos de mantenimiento en escuelas provinciales

El Municipio de Almirante Brown informó que puso en marcha como todos los años el programa “El Municipio Presente en las Escuelas” que consiste en que cada fin de semana funcionarios, trabajadores municipales, miembros de sindicatos locales y del equipo de gobierno comunal realicen intervenciones de mantenimiento y refacciones en los edificios escolares provinciales del distrito. Este sábado por la tarde, el propio intendente Mariano Cascallares realizó una extensa recorrida para verificar el avance de los trabajos en diversas escuelas. En la EES N° 39 del Barrio Vattuone Cascallares supervisó los trabajos de pintura que se realizaron en el interior del inmueble. “Estamos trabajando ahora, durante el receso vacacional de enero y febrero, para mejora la parte edilicia de la escuelas provinciales. Es una tarea que hacemos junto a nuestros equipos del Municipio y con el aporte de sindicatos locales y nuestros trabajadores municipales para que en marzo cuando arranque el ciclo escolar las escuelas y las aulas estén en mejores condiciones”, indicó el jefe comunal. Los trabajos que se realizan en las escuelas son de pintura, mejora en los servicios en general, limpieza y reparaciones, arreglo de techos y de aberturas, además de mantenimiento en general. Estas intervenciones se suman cada verano con el programa “El Municipio Presente en las Escuelas” a la construcción de aulas, playones para realizar actividad física y nuevos sanitarios y cocinas que el Municipio viene concretando en las escuelas provinciales. El pasado fin de semana se intervino en una decena de edificios escolares, destacándose la PP 26 (calles Lorenzini entre Cacho y Catamarca) de Longchamps, la PP 34 (calle Retiro e Ituzaingó) en Malvinas Argentinas, la PP 59 (calle San Pablo entre Superi y Viel) en Burzaco, la EES 29 de José Hernández N° 3486 en Claypole y la EES 39 de la calle Presidente Perón 367 en Adrogué.

