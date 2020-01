El municipio de Almirante Brown informó que comenzó la inscripción para el fines 2020

El Municipio de Almirante Brown informó que se encuentra abierta la inscripción para el plan Fines 2020 e incitó a participar de este programa de inclusión educativa. Durante los meses de enero, febrero y hasta el inicio de clases se encontrará abierta la inscripción para todos aquellos que quieran completar su escolaridad en el distrito, a través del programa de finalización de estudios primarios y secundarios. Dicho plan, promovido por el estado nacional, brinda el apoyo y herramientas necesarios para que jóvenes mayores de 18 años y adultos que no hayan terminado sus estudios, puedan hacerlo. En Almirante Brown la propuesta es impulsada desde la Secretaria de Educación de la Comuna, y desde su puesta en marcha en 2010, ha conseguido que miles de brownianos puedan acceder a la enseñanza. Los interesados en inscribirse podrán hacerlo de 9 a 13hs. en la Casa Municipal de la Cultura- ubicada en Esteban Adrogué 1224 de la ciudad de Adrogué- 2º Piso. Para dicho trámite deberán presentar: Fotocopia de la partida de nacimiento y del DNI, certificados de estudios y CUIL. Para más informes comunicarse al teléfono 5034-6216, o consultar a través del correo educacionpopularbrown@gmail.com.

