Diputados retoma su actividad con el tratamiento de renegociación de la deuda

La Cámara de Diputados volverá a la actividad esta semana con el tratamiento de la ley enviada por el Poder Ejecutivo para la renegociación de la deuda externa, proyecto que se votará el miércoles en el recinto, un día después de que funcionarios del Ministerio de Economía concurran al Congreso para defender la iniciativa y para responder preguntas de los legisladores. El miércoles será la primera sesión del año, en el marco del período de sesiones extraordinarias : en el temario también está previsto que se incluya el proyecto de Consenso Fiscal que ya tiene media sanción del Senado. Martín Guzmán, quien no será de la partida ya que se encuentra de viaje oficial en el exterior, acudirán el martes al plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, que se reunirán para dar dictamen al proyecto de ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa. Los funcionarios de la cartera de, quien no será de la partida ya que se encuentra de viaje oficial en el exterior, acudirán el martes al plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Finanzas, que se reunirán para dar dictamen al proyecto de ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa. El oficialismo admite que no logrará la aprobación por unanimidad pero confía en obtener una diferencia holgada que le asegure una media sanción cómoda, y así tener lista la media sanción para tratar el miércoles siguiente en el recinto del Senado. Para que la iniciativa tenga dictamen en Diputados habrá que dar un paso previo el próximo martes a las 11 con la constitución de la comisión de Finanzas, que estará a cargo de la diputada kirchnerista del Frente de Todos Fernanda Vallejos. Media hora después se reunirá brevemente la comisión de Presupuesto y Hacienda para que al frente de la misma asuma el economista Carlos Heller (Frente de Todos), en reemplazo del neuquino Darío Martínez. La idea original del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, era sesionar en la segunda y la cuarta semana de enero pero después de varias idas y vueltas, y ante la imposibilidad de reunir a los legisladores en pleno receso estival, la actividad en extraordinarias se pospuso para la última semana del mes.

