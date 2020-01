Kicillof lanza un plan de infraestructura para reparar más de 800 escuelas

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunciará el martes la puesta en marcha de un plan para reparar unas 818 escuelas de 61 distritos para que las clases puedan comenzar el 2 de marzo. “Como dijimos durante la campaña, la educación es una de nuestras prioridades y por eso nos pusimos a trabajar desde el primer día para recuperar las condiciones edilicias de las escuelas y que maestros, maestras, no docentes y alumnos puedan ir a clases sin riesgos”, anunció el mandatario provincial. Kicillof sostuvo, en declaraciones a Télam, que se trata de un “trabajo arduo”, que “va a llevar tiempo”, pero subrayó que se van a “concentrar esfuerzos para que las y los bonaerenses tengan mejores escuelas”. Fuentes del gobierno detallaron que el anuncio del programa provincial de infraestructura escolar ” Escuelas a la obra” se realizará en Merlo durante un acto que contará con la participación de intendentes y todos los sectores del sistema educativo provincial. De acuerdo al relevamiento llevado a cabo por el Poder Ejecutivo, existen en territorio bonaerense unos dos mil establecimientos educativos con problemas edilicios de los cuales 818 requieren de obras urgentes porque, de no hacerlo, se corre el riesgo de no comenzar las clases. Para ello, la administración bonaerense destinará unos 800 millones de pesos para lograr una infraestructura escolar segura, con obras de agua potable, instalaciones eléctricas y de gas, y refacciones de cubiertas y sanitarios. Desde la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense precisaron que esas obras “harán que más de 255.000 niños, niñas y jóvenes de la provincia y 21.000 docentes y auxiliares tengan escuelas en condiciones para el inicio del ciclo lectivo 2020”. Los distritos donde se registraron la mayor cantidad de problemas son La Plata, Berazategui y Quilmes. La cartera educativa llevará adelante el programa ” Escuelas a la obra” en articulación con los consejos escolares y los municipios, la comunidad educativa, los ministerios nacionales de Educación y Desarrollo Social y otras carteras provinciales. El programa tendrá varias líneas de acción: una que tiene que ver con la puesta en marcha de arreglos más superficiales como pintura y carpintería, y otra vinculada a aquellas obras urgentes para las escuelas que no estén en condiciones de comenzar el ciclo lectivo. En paralelo, el Gobierno trabaja para volver a poner en marcha obras paradas, lo cual -de acuerdo a los voceros- “va a llevar más tiempo porque muchas licitaciones están judicializadas y, por tanto, demorará un poco más”. Subrayaron desde el gobierno de Kicillof que, a la vez, se va a monitorear permanentemente “el estado de todas las escuelas para poder tener un sistema de alertas tempranas que impliquen una presencia preventiva del Estado”. Tras la firma del convenio, los jefes comunales podrán proporcionar al gobierno bonaerense información complementaria sobre las obras de infraestructura que consideran prioritarias para sus distritos.

