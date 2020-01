Las pymes perdieron 11.700 empleos durante 2019

Entre 2015 y 2019 cerraron 24.537 empresas pequeñas y medianas, las más afectadas en los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri. Los empleadores con hasta 10 trabajadores explican el 91% del total de empresas afectadas por la crisis. Son emprendimientos que contaban con empleados en relación de dependencia que dejaron de aportar al sistema de Seguridad Social porque dejaron de tener asalariados. Fue porque despidieron a sus trabajadores y cerraron, o continúan en funciones sin personal dependiente. A diciembre de 2019 el total de empleadores alcanzó a 544.200, lo que representa una caída interanual de 2,1 por ciento respecto de 2018. Con relación a diciembre de 2015, cuando se registraron 568.737 empresas, la contracción asciende hasta 4,3%, que representa 24.537 empleadores menos en cuatro años. La caída de empresas tuvo dos momentos fuertes: durante 2016 y 2017 hubo una reducción de casi 3.000 empleadores, para desplomarse en los dos años siguientes de la mano de la mayor recesión y el incremento de los costos financieros. Durante 2019 la cantidad de empleadores del sector productor de bienes se redujo 1,9% con relación al mismo período de 2018. Respecto de diciembre 2015, la disminución asciende al 6,2%. En el sector servicios, la reducción interanual llegó al 2,2% mientras que respecto de fines de 2015 la caída asciende al 3,6%. En 2019, la cantidad de empleadores en la provincia de Buenos Aires se redujo en 4.100, seguida por la Ciudad, donde se contabilizaron 1.900 empleadores menos que un año atrás. En Santa Fe, la merma también fue fuerte, ya que ascendió a 1100 empleadores. Las mayores variaciones interanuales fueron en La Rioja (-5,6%), Santiago del Estero (-4,4%), Catamarca (-4,4%) y Tierra del Fuego (-4,3%). Respecto de diciembre de 2015 registraron caídas significativas Buenos Aires, con 8.900 empleadores menos, Ciudad, con 4.100 empleadores menos, y Santa Fe, con una disminución de 2.700 empleadores. Santa Cruz presentó una variación interanual negativa de 12,4%, Tierra del Fuego de 9,8% y Catamarca del 8,2%.

