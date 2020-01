Crimen en Villa Gesell: alcohol y ropa ensangrentada, pruebas que comprometen a los rugbiers

Un adolescente de 19 años falleció tras una pelea entre dos grupos de adolescentes a la salida de un boliche en la localidad balnearia de Villa Gesell y por el hecho la Policía detuvo a once jugadores de rugby. Según informaron fuentes policiales a NA, la trifulca ocurrió este sábado a la madrugada, y el joven fallecido fue identificado como Fernando Báez Sosa, oriundo de la Ciudad de Buenos Aires. La pelea se originó en el interior del boliche Le Brique ubicado en la Avenida 3 y Calle 102, pero los jóvenes fueron expulsados del lugar por personal de seguridad. Este domingo fueron indagados los once rugbiers detenidos por el asesinato. Según informó Walter Mercuri, el fiscal a cargo de la investigación, los jóvenes de entre 18 y 21 años fueron aprehendidos durante un allanamiento realizado en la casa que habían alquilado a solo dos cuadras del local bailable. Durante el operativo se secuestraron pruebas que comprometen a los implicados, que podrían enfrentar la pena de prisión perpetua. En la salida, uno de los bandos comenzó a buscar al otro y encontró a uno de sus integrantes, el joven de 19 años, que estaba solo y lo comenzaron a golpear y darle fuertes patadas.

Mercuri confirmó la incautación de una “gran cantidad de elementos de prueba”. Entre ellos, ropa y calzado con manchas de sangre que “coinciden con los que se ven en los videos”. Además, se constató la presencia de heridas compatibles con las de una pelea en los brazos y manos de todas las personas que se encontraban en la casa, al tiempo que hallaron una gran cantidad de botellas de alcohol que habrían sido consumidas como parte de la “previa” realizada la noche del asesinato de Fernando. Había envases de vodka, ron, fernet, espumantes y una caja de vino. Según los voceros policiales consultados, en la zona había efectivos de la Policía que estaban realizando tareas de prevención y al acercarse al lugar de la pelea, los agresores se escaparon.

Los policías le practicaron maniobras de RCP al joven brutalmente golpeado y luego una ambulancia lo trasladó al Hospital Arturo Illia en donde ingresó con múltiples traumatismos y pérdida de conocimiento, pero finalmente falleció. El fiscal Walter Mércuri de la Unidad Fiscal Descentralizada Nº 8 de General Madariaga, que quedó a cargo de la investigación, solicitó que se revisen las cámaras de seguridad de la zona y del boliche, y que se tomen testimonios para identificar a los atacantes y se realice la operación de autopsia. Tras una intensa búsqueda, este sábado al mediodía diez jóvenes, todos mayores de edad y oriundos de la localidad de Zárate, donde jueves quedaron demorados y serán indagados en las próximas horas con el objetivo de esclarecer el hecho y dar con el o los responsables del ataque y muerte de Báez Sosa. Cuatro de los detenidos tienen 20 años, hay tres de 19 y tres de 18, todos ellos jugadores del club Náutico Arsenal Zárate. En tanto, un joven de 21 años que tras el episodio viajó a Zárate, aparentemente con la ayuda de su padre, fue detenido por la tarde de este sábado en un operativo realizado por hombre de la subdelegación de Investigaciones (SubDDI) de Villa Gesell, con la colaboración de efectivos de la DDI Zárate-Campana. Según trascendió, los sospechosos serán sometidos a una rueda de reconocimiento.

