El Gobierno relanza Precios Cuidados: más de 300 productos y regreso de primeras marcas

El Gobierno relanza el programa Precios Cuidados con una lista de alrededor de 300 productos, con primeras marcas y control ciudadanos incluido, para intentar ponerle un freno a la inflación. La falta de acuerdo sobre los niveles de precios, absorción del IVA y lista de artículos demoró hasta este martes el relanzamiento de “Precios Cuidados” con el que el Gobierno busca lograr un marco de referencia de precios algunos de los principales productos elegidos por las familias argentinas. El programa reduciría a cerca de 300 artículos la lista de 500 que rige hasta esta jornada y su renovación incluiría en forma principal la vuelta de primeras marcas al plan de precios promocionales de consumo al público. Frente al alza generalizada de precios que originó la anulación de la exención del IVA en el precio de los alimentos, el Gobierno busca un sinceramiento que sirva de referencia en el mercado. El Gobierno había logrado un acuerdo que permitía un aumento del 7% de precios y que la cadena de comercialización absorbiera el otro 14% de la eliminación del beneficio del IVA del 21%. Definir cómo se absorbe ese porcentaje, a qué precios se venderán los lácteos, la lista definitiva de productos y a qué niveles de precios son los puntos sobre los que aún se busca un acercamiento final. La lista de artículos que integrarán Precios Cuidados incluiría unos 300, con la novedad de que regresarán marcas como Huggies (pañales), Quilmes (cervezas) y Amanda y Nobleza Gaucha (yerba mate). El Gobierno busca con la incorporación de la primeras marcas que marquen una referencia de precios en el mercado, para que el resto de las marcas que compiten y quedan fuera del programa no aumenten sus precios por encima de los del acuerdo que se logre. Como durante el cual los precios no podrán modificarse, se espera que el lanzamiento sirva también como moderador del alza inflacionaria.

