La Caravana de los Reyes Magos convocó a miles de vecinos

Miles de familias con niños y niñas se acercaron anoche a la Plaza Mastrángelo y más tarde a la Plaza Manuel Belgrano de Burzaco para ver bien de cerca a los Reyes Magos que recibieron las cartitas con pedidos y repartieron golosinas y regalos a los más pequeños. El festejo organizado por el Municipio de Almirante Brown se repitió en las últimas horas en otras localidades brownianas como Rafael Calzada, Longchamps y Don Orione. La Caravana de los Reyes Magos brownianos arrancó ayer domingo pasadas las 19 horas de la Plaza Marta Mastrangelo de Burzaco. Circuló en medio de una multitud por la calle Asamblea y llegó hasta la avenida Hipólito Yrigoyen, tomando luego la calle Eugenio de Burzaco y llegando finalmente a la Plaza Manuel Belgrano de la mencionada localidad donde miles de familias disfrutaban del Programa Brown a Cielo Abierto con Foods Trucks, bandas en vivo y actividades para toda la familia. Las delegaciones Municipales, Defensa Civil, el Sistema de Emergencias Médicas 107 AB y personal municipal de Tránsito dijeron presente junto a los Bomberos y a efectivos policiales que colaboraron organizando al público presente. La histórica jornada se desarrolló entre las sonrisas de los niños, la alegría de las familias y la ilusión de los Reyes Magos renovada.

