Comienzan a distribuir las tarjetas alimentarias en el conurbano

El ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, anticipó que desde la semana que viene se comenzarán a entregar de manera “acelerada” unas 400 mil Tarjetas Alimentarias en el Gran Buenos Aires, en el marco del Plan Nacional contra el Hambre. El titular de la cartera social explicó que este jueves se firmará un convenio con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para la entrega “acelerada” de 1,4 millón de estas estas tarjetas en todo el territorio bonaerense. Cabe recordar que el pasado lunes el ministro lanzó en Resistencia el Plan Nacional contra el Hambre y firmó un convenio con el gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, para entregar 66 mil tarjetas en esa provincia. Arroyo explicó que el Gobierno nacional “fijó claramente las prioridades y una de ellas, que es central, es la lucha contra el hambre”.

