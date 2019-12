Minería: ambientalistas marcharon en Mendoza contra la sanción de una ley que habilitó el uso de químicos

Vecinos y ambientalistas de Mendoza comenzaron este domingo por la mañana una marcha en la localidad de San Carlos en protesta por las reformas a la Ley 7.722 aprobada por los legisladores mendocinos el viernes, que habilitó la actividad minera con el uso de sustancias químicas. La manifestación, que se inició en uno de los bastiones históricos de resistencia a la minería y defensa del agua de Mendoza, unió ese departamento con la capital provincial. Los organizadores de la marcha, a la que se sumarán activistas de otras localidades de la provincia por las que pasarán, tienen previsto llegar hoy por la mañana a la Casa de Gobierno para reclamarle al gobernador el veto a la ley. Miles de personas marcharon en protesta por las reformas que impone la sanción de la ley 7.722 Por otra parte, el ex intendente de San Carlos y actual diputado provincial Jorge Difonso, confirmó que esa comuna irá a la Justicia para pedir la inconstitucionalidad de las modificaciones que se le realizaron a la ley. El viernes pasado senadores y diputados mendocinos aprobaron por amplia mayoría la modificación a la ley 7.722, que limitaba el uso de sustancias químicas en las explotaciones mineras. El proyecto original presentado por el gobierno provincial contó con la incorporación de modificaciones pedidas por el Partido Justicialista. La modificación dio origen durante toda la semana pasada a protestas que incluyeron cortes de rutas nacionales y provinciales. En tanto, ayer cuatro personas fueron detenidas por amenazas al teléfono celular del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, relacionadas con la aprobación de las modificaciones a la ley. Play Los cuatro detenidos, tres hombres y una mujer, oriundos de San Carlos y de General Alvear, quedaron a disposición del fiscal Gustavo Fehlmann que podría imputarlos en las próximas horas. Al parecer, Suárez comenzó a recibir una serie de mensajes amenazantes e intimidatorios vía WhatsApp después de que se difundiera su número telefónico a través de las redes sociales, en el marco de las protestas. Por otro lado, organizaciones ambientalistas nacionales también expresaron su descontento con la modificación. Los manifestantes cortaron la ruta y caminaron durante gran parte de la tarde para quejarse por la sanción de la ley Greenpeace sostuvo que “la modificación a la ley 7.722 permite el uso de mercurio, ácido sulfúrico, cianuro y tóxicos en el desarrollo de la megaminería, lo que generará la contaminación del agua de la provincia”. Laura Vidal, miembro del área de campañas de Greenpeace, declaró que “es irrisorio que, durante la peor sequía desde que se tiene registro, la provincia haya decidido favorecer a la industria minera contaminante, en vez de proteger los recursos hídricos con los que cuenta”.

