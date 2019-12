Alberto Fernández confirmó que habrá aumento de jubilaciones en marzo

El presidente Alberto Fernándezratificó que “no hay ningún congelamiento” en las jubilaciones a partir de la ley de emergencia económica y aclaró que “lo único que se cambió fue el cálculo de actualización del sueldo” del sistema. A la vez, anunció que “en marzo va a haber un aumento para todos” los adultos que componen el espectro previsional. El presidente sostuvo que asumió la administración del país en “una situación un poco parecida” a la de 2001 “en muchas cosas”, al apuntar que “en aquel momento había 57 puntos de pobreza y ahora 41; una deuda en default y ahora hay un virtual default, y había un problema de desempleo creciente, como ahora”. “Gracias a Dios no tenemos el estallido social como en 2001, porque la gente votó un cambio”, sostuvo el mandatario en una entrevista con el canal América TV. Fernández destacó esta noche que los mercados “reaccionaron bien” a la presentación de su programa económico y lo justificó en que los sectores financieros “vieron racionalidad”.

