Cascallares recorrió obras de mejoramiento de calles, veredas y luminarias en Don Orione

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, efectuó una extensa recorrida por el “Barrio 6 de Diciembre” de Don Orione donde supervisó el avance de los trabajos de consolidado de calles, construcción de veredas, instalación de caños y ductos en las esquinas, además de la instalación de luminarias con tecnología LED para mejorar la iluminación de toda esa zona lindante con Florencio Varela y con el sector rural browniano. Cascallares indicó que “recorrimos el “Barrio 6 de Diciembre” de Don Orione donde venimos trabajando muy fuerte en obras de urbanización y dotando de mayor accesibilidad e infraestructura a toda esa zona” y agregó que “estas tareas se complementan con todo lo que venimos realizando en diferentes puntos de Don Orione con el tendido de la red de cloacas y agua potable, con la construcción de modernos y muy bien equipados espacios públicos, con el nuevo asfalto y luminarias, e incluso con la construcción de un imponente reservorio para evitar anegamientos hídricos”, completó el jefe comunal. El “Barrio 6 de Diciembre” de Don Orione padecía de serias deficiencias de infraestructura. Ello motivo las intervenciones del Municipio que viene articulando con la Nación en el marco del programa de Mejoramiento de las Condiciones de Habilitabilidad (MCH). Como hace en cada recorrida por barrios y localidades de Almirante Brown, el intendente Cascallares aprovechó la oportunidad para dialogar con los vecinos y las vecinas que le transmitieron su agradecimiento por las obras en marcha y le acercaron inquietudes y propuestas para seguir mejorando juntos toda esa zona.

Both comments and pings are currently closed.