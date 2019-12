Kicillof entregó subsidios para infraestructura educativa en Avellaneda junto con Ferraresi

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó en la tarde del viernes de la entrega de subsidios para infraestructura educativa a más de 120 instituciones de la ciudad de Avellaneda. Durante el anuncio realizado en el teatro Roma de ese municipio, estuvo acompañado por la directora general de Cultura y Educación de la Provincia, Agustina Vila, y el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi. “Como gobierno de la Provincia de Buenos Aires, pensamos que la educación pública es un pilar fundamental para el desarrollo”. Además, subrayó que “sin educación pública no hay crecimiento ni inclusión”, manifestó Kicillof y remarcó que “sin educación no hay democracia”. Según señaló el mandatario provincial, “para que haya recursos para la educación tienen que desarrollarse políticas públicas y hay que tomar decisiones”. “Hay que defender las conquistas y mantener vivo el derecho a la educación”, expresó Kicillof. Por su parte, Ferraresi sostuvo que “las escuelas son para nosotros un eje clave en la generación de oportunidades” y que por eso “trabajamos para llevar las escuelas de Avellaneda y de todo la provincia a la excelencia”. “En Avellaneda estamos haciendo lo que Axel quiere para la provincia”, expresó el jefe comunal y detalló que “desde 2018, 148 instituciones educativas recibieron más de 1.400 millones para obras. Construimos 18 edificios que hoy albergan los sueños de miles de estudiantes”.

