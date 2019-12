Detienen a diez jóvenes acusados de una violación en “manada” en Córdoba

Diez jóvenes oriundos de la Ciudad de Buenos Aires, dos de ellos futbolistas pertenecientes a la tercera división del club Huracán de Parque Patricios, fueron detenidos en la localidad cordobesa de Villa Carlos Paz acusados de haber abusado en manada de una joven. La causa está siendo sustanciada en la Fiscalía de Instrucción 2 de Carlos Paz, a cargo de Carlos Masucci, quién investiga la denuncia formulada por la víctima. De acuerdo al relato de la joven, estaba participando de una fiesta en una casa que habían alquilado junto a diez muchachos y otras cuatro mujeres, cuando fue retenida por los jóvenes y encerrada en una habitación, donde los diez abusaron de ella. Tras la denuncia policial se concretó un allanamiento en la vivienda donde se realizó la fiesta y se secuestraron preservativos con material orgánico, bebidas alcohólicas y otros elementos que fueron incorporados a la causa, que está bajo secreto de sumario.

Both comments and pings are currently closed.