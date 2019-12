Con la actualización, las retenciones aportan menos del 7% de la recaudación total del Estado

El Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) reveló que la modificación sobre los derechos de exportación sólo actualiza las retenciones a niveles del 2016 y 2017. La reciente actualización del 30% de retenciones para la soja sólo se encuentra 0,7 puntos por encima de septiembre de 2018 cuando alcanzaron el 29,3% durante el gobierno anterior. “El gobierno afirmó que no se trata de un aumento de la alícuota sino de una ‘actualización’, teniendo en cuenta que el cargo fijo de los 3 o 4 pesos por dólar decretado en septiembre del 2018“, explica el informe. Y agrega que ese cargo fijo “implicó una suba necesaria en el marco del acuerdo con el Fondo, pero que se fue licuando a medida que el tipo de cambio sufrió sucesivas devaluaciones”.

