D´Onofrio y Cascallares entregaron pases libres multimodales a vecinos de Brown

El ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, entregó Pases Libres Multimodales (PLM) junto al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, durante un acto realizado en el Hospital De Rehabilitación “Dr. José María Jorge” de Burzaco. “Estas credenciales son el reconocimiento de un derecho que aliviana la vida de miles de familias”, resaltó el titular de la cartera de Transporte bonaerense. Los Pases Libres Multimodales llegan a vecinos con discapacidad, trasplantados y en lista de espera de trasplante para utilizar sin costos el transporte público de pasajeros. Además, D’Onofrio destacó la política de ampliación de derechos en el transporte público de pasajeros del Gobierno de Axel Kicillof: “El Gobernador nos encomendó estar junto a nuestro pueblo y eso estamos haciendo. Con estos operativos son más las y los bonaerenses que van a poder ir a cursar sus estudios, trabajar, o simplemente salir de paseo en familia”, agregó. Por su parte, el Intendente Cascallares agradeció el compromiso de la Provincia con los vecinos de nuestro distrito: “Siempre es una alegría recibir al ministro Jorge D´Onofrio porque cada vez que viene seguimos potenciando todas las políticas públicas que benefician a nuestras vecinas y vecinos en cada barrio y localidad browniana”. En esta oportunidad se entregaron 335 credenciales bajo la modalidad PLM Móvil, en la que agentes del Ministerio de Transporte se hicieron presentes frente a las y los beneficiarios para gestionar e imprimir el Pase Libre en el momento. En total, en el distrito ya se brindaron 6367 PLM. Esta tarea fue en un trabajo articulado con el municipio de Almirante Brown para facilitar la creación o renovación del CUD y al mismo momento poder tramitar la credencial para viajar sin costos por el transporte público de pasajeros terrestre y fluvial. VTV DE BURZACO Asimismo, más tarde D’Onofrio y Cascallares recorrieron las instalaciones de la nueva sede de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) que se encuentra en Avenida Hipólito Yrigoyen y calle Fonrouge, en el límite entre las localidades de Burzaco y Longchamps. Participaron de la recorrida el director provincial de la VTV, Héctor Lufrano, y el secretario de Gobierno de Almirante Brown, Juan Fabiani.

La nueva planta visitada por el funcionario provincial y el jefe comunal forma parte de la ampliación que se impulsó en toda el territorio bonaerense para que cada vecina y vecino puedan acceder con celeridad a los controles vehiculares necesarios. Dentro de la modernización del sistema, uno de los objetivos es que cada persona no tenga que realizar grandes traslados para controlar su vehículo. De esa manera, se sumaron plantas y se incrementaron nuevas líneas de verificación.

Vale recordar que, la realización de la Verificación Técnica Vehicular no es un mero trámite burocrático, es un acto de responsabilidad y solidaridad indispensable para lograr rutas, calles y caminos más seguros.

