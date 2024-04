Kicillof, Batakis y Cascallares recorrieron un nuevo barrio de viviendas en construcción

El gobernador Axel Kicillof recorrió junto a la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Silvina Batakis, y al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, el avance de un nuevo barrio de 120 viviendas que se construye en Don Orione, en la localidad de San Francisco de Asís. La visita se llevó adelante en el predio situado en las manzanas 117 A y 117 B, entre las calles Río Pilcomayo, Río Tupungato, Río Gallegos y Río Atuel, donde se están construyendo 120 nuevas viviendas de dos y tres dormitorios, estilo dúplex. Las nuevas casas están separadas entre sí por un cerco romboidal e incluyen también patio de uso común y un espacio para estacionamiento vehicular individual. Allí Kicillof, Batakis y Cascallares supervisaron el avance de los trabajos que se impulsan desde el Gobierno Provincial articulando con el Municipio y que además de los inmuebles incluyen la nueva red de agua potable, cloacas, desagües pluviales, iluminación, servicio de gas y trabajos de parquizado en el espacio público. “Es una alegría recibir a Axel para recorrer este importante nuevo complejo de viviendas en Don Orione con el objetivo de seguir potenciando la urbanización en esta querida localidad que es San Francisco de Asís”, destacó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. Cabe destacar que las obras incluyen también la construcción de otras 68 viviendas en las manzanas 105A y 106B, ubicadas en un predio entre las calles Carcarañá, Colorado, Futaleufú y la avenida Eva Perón. Previamente, Kicillof y Cascallares también visitaron el flamante nuevo edificio para el Centro de Educación Física N°56 “Miguel Sánchez” de Don Orione, que ya está funcionando para toda la comunidad educativa. Dando respuesta a una demanda histórica por parte de la comunidad educativa, el nuevo espacio de 2.200 metros cuadrados está ubicado en el cruce de Río Limay y Río Futaleufú, y cuenta con dos plantas, un moderno gimnasio, vestuarios, módulos sanitarios, dependencias administrativas y tres canchas multifunción.

