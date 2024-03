Llega la sexta edición del Festival de Teatro Independiente en Almirante Brown

La sexta edición del Festival de Teatro Independiente en Almirante Brown se desarrollará entre el 20 y el 22 de marzo en la Casa de las Culturas de Adrogué. El evento, que comienza el 20, pero se extiende el 21 y el 22, comenzará a las 18 en el edificio ubicado en Esteban Adrogué 1224. La entrada es libre y gratuita. LA PROPUESTA La obra “Aceite de Mariposa” de T. Demarchi y R. Lago Olivera se exhibe el miércoles 20 de marzo a las 20 en la Casa de las Culturas; “La Trinidad”, de Marianella Morena, se puede ver el 21 en el mismo lugar pero a las 18; mientras que “Luna Kakana” de Patricia Casalvieri se exhibe el viernes 22. “La mulata Soledad” de María Alatorre Mendoza se verá el jueves 21 a las 20 y “Todas las mujeres que habito” se exhibe el 20 a las 18. La obra “El nombre” de Griselda Gambaro se podrá disfrutar el 22 a las 20.

