Cascallares entregó maquinarias y herramientas a emprendedores brownianos

Durante una actividad realizada en el Centro de Desarrollo Productivo “Incuba Brown” de Burzaco, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó una nueva entrega de insumos, maquinarias y herramientas junto a medio centenar de emprendedores y emprendedoras del distrito. La jornada se llevó adelante en el establecimiento ubicado en las calles Cruz del Sur y Sempere, en el marco del programa “Banco de Materiales y Herramientas”, e incluyó a trabajadores de los rubros Textil, producción y manufacturación; Agricultura y producción de alimentos; Construcción, infraestructura y mejoramiento Habitacional; y Estética y bienestar. En esta oportunidad se entregaron distintas maquinarias como por ejemplo máquinas overlock, recta familiar, recta de doble arrastre, sierra circular de mesa, amoladoras, trompitos, carretillas, taladros, palas, desmalezadoras, trinchadoras, sobadoras, hornos pizzeros, hornos pasteleros, cocinas industriales, heladeras exhibidoras y freezers, entre muchos más. “En Almirante Brown seguimos brindando herramientas y maquinarias a nuestros emprendedores y emprendedoras para que puedan potenciar sus proyectos, además de distintos cursos y capacitaciones gratuitos que concretamos en el querido Incuba Brown”, subrayó Cascallares, quien agregó que “estamos convencidos que el trabajo es el verdadero motor y ordenador social”. En la jornada dijeron presente la secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el presidente del Instituto de la Economía Social, Víctor Capparelli; la vicepresidenta del Instituto Municipal de la Economía Social, Analía de Bernardis; y la directora de la Economía Social, Gabriela Lacquaniti, entre otras autoridades, junto a los vecinos y vecinas emprendedores de los rubros mencionados.

