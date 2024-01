La Universidad sigue creciendo: el municipio adquirió para la UNAB un predio lindante a la Quinta Roca

El Municipio de Almirante Brown, gracias al trabajo articulado con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Provincia, adquirió un lote lindante a la Quinta Rocca, en la localidad de Burzaco, para adosar al actual predio del campus de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB). En efecto, durante una reunión que encabezó el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, se procedió a rubricar la firma del convenio de venta y cesión de los derechos hereditarios del lote con sus propietarios: Francisca Arminda Rocca, Luisa Isabel Rocca y Manuel Rocca. Se trata de un terreno con una superficie de cuatro hectáreas, ubicado entre el campus universitario de la UNAB y la nueva estación ferroviaria que se está construyendo, que la Comuna cederá a la Casa de Altos Estudios para que siga creciendo y desarrollándose. “Desde el Municipio de Almirante Brown estamos muy felices. Gracias al trabajo articulado con el Gobierno Provincial, de la mano de Axel Kicillof, y el Banco Provincia, con su presidente Juan Cuattromo, adquirimos un extenso predio para la UNAB manteniendo siempre el patrimonio arbóreo y natural de la zona”, remarcó Mariano Cascallares. Explicó, en este sentido, que “se trata de un terreno que está ubicado en medio del predio de la UNAB y la nueva estación de trenes, lo que permitirá que nuestra Casa de Altos Estudios se continúe desarrollando”. La adquisición del inmueble, destinado a contribuir al desarrollo social, educativo y deportivo, facilitará la conexión de la universidad con el Campus y será utilizado, entre otros fines, como un estacionamiento para los docentes, alumnos e integrantes de la comunidad educativa. Cabe recordar que mientras tanto las obras en el Campus Universitario avanzan a todo ritmo. En este sentido, ya está finalizado el primer edificio de aulas para recibir a los estudiantes en el Ciclo Lectivo 2024, mientras que al mismo tiempo avanzan los trabajos de puesta en valor en la antigua casona y en la nueva estación ferroviaria que se ubica entre Burzaco y Longchamps. Además, Cascallares adelantó: “Gracias al trabajo articulado, muy pronto empezarán las obras para la construcción de un segundo edificio de aulas, algo que nos llena de orgullo”. En la actividad, realizada en la Casa Municipal, dijeron presente el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología de Almirante Brown, Sergio Pianciola; y el subsecretario de Gobierno, Mauricio Tomas. Crédito del Banco Provincia El préstamo para la adquisición del terreno fue posible gracias a un acuerdo firmado entre el Municipio de Almirante Brown y el Banco Provincia, plasmado durante una reunión que mantuvieron meses atrás Mariano Cascallares y Juan Cuattromo. En ese encuentro, Cascallares destacó el enorme crecimiento de la UNAB que “posee una matrícula de 4.500 estudiantes y una currícula compuesta por 13 carreras de grado, algo que la ubica como un gigantesco motor educativo y de desarrollo de la región”. Mientras que Cuattromo remarcó que “la banca pública es una herramienta de gestión al servicio de los 135 municipios bonaerenses, y en este caso de Almirante Brown”.

