Camioneros confirmó que marcha al Congreso y rechaza la privatización de empresas públicas

Un plenario de más de 1.000 delegados del gremio camionero confirmó este viernes de forma unánime adherir a la huelga general nacional de 12 horas y a la movilización hacia el Congreso del miércoles próximo, en rechazo de las medidas económicas del Gobierno, a la vez que expresó su repudio al intento de privatización de las empresas del Estado. El encuentro de más de un millar de delegados de base del gremio sesionó en el Club Camioneros de Camino de Cintura al 6.900, en el municipio bonaerense de Esteban Echeverría, y fue encabezado por los secretarios general y adjunto de la Federación Nacional de la actividad, Hugo y Pablo Moyano, quienes ratificaron la protesta del día 24. “El 24 nos encontraremos todos en el Congreso e iré a la cabeza, como siempre, acompañado por la comisión directiva. Que nadie tenga dudas -ni propios ni extraños- que en esta huelga el gremio camionero estará presente, porque se trata de una lucha del pueblo por los trabajadores y la Patria”, puntualizó en su discurso Hugo Moyano. El adjunto nacional de la organización, Pablo Moyano, sostuvo que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/23 y la ley ‘Bases’ del Gobierno atraviesa a todas las actividades por igual, y afirmó que afecta “no solo lo laboral sino a las jubilaciones y a las empresas del Estado, ya que proponen su venta”, y condenó que “el presidente Javier Milei tenga la facultad de otorgar por decreto aumentos para el sector pasivo”. “Este Gobierno quiere privatizar Télam, YPF, Aerolíneas Argentinas y Aguas Argentinas, entre otras empresas estatales, y regalarlas a sus gerentes internacionales como Mercado Libre. Milei se convirtió en un simple empleado de las corporaciones locales y mundiales”, dijo Pablo Moyano en su discurso ante más de un millar de representantes de base. Además, y al referirse al Protocolo Antipiquetes impuesto por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien procura aplicarlo en la movilización del miércoles próximo, el cotitular de la CGT sostuvo que la funcionaria “de seguro va a querer armar un circo, un show mediático, como hizo hace unos días para multar a los gremios que se movilizaron hacia los Tribunales”, y enfatizó que esa medida “es inaplicable e impracticable”. Moyano (h) añadió que en el plenario participaron más de 1.000 delegados camioneros de todas las empresas, y subrayó que las iniciativas del Gobierno “atentan contra los derechos de los trabajadores y afectan de manera fuerte la soberanía nacional, además de procurar suprimir garantías básicas como la protesta, que garantiza la Constitución”.

