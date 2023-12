Vecinos realizaron un curso de manipulación de alimentos y recibieron su certificado habilitante

El Municipio de Almirante Brown entregó certificados a más de medio centenar de vecinos y vecinas que realizaron el Curso de Manipulación de Alimentos que brinda la Dirección de Bromatología para potenciar la prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos. Esta importante actividad se llevó adelante en la Casa de la Cultura de Adrogué y fue realizada en articulación con el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. En este sentido, más de cincuenta vecinos y vecinas de nuestro distrito recibieron su certificado que les permite acceder al carnet provincial, poniendo el foco principalmente en la prevención de las enfermedades transmitidas por los alimentos y a la contaminación de los mismos. Cabe destacar que este curso se brinda mensualmente y de forma gratuita para toda la comunidad de Almirante Brown, especialmente vinculada a aquellas personas que tengan algún emprendimiento vinculado con la gastronomía o la manipulación de alimentos. “Seguimos sumando herramientas para que nuestros vecinos y vecinas se formen y puedan crecer en sus emprendimientos porque estamos convencidos de que el trabajo es el principal motor de desarrollo”, remarcó el intendente Mariano Cascallares, quien agradeció al Gobierno Provincial por el trabajo articulado y subrayó el compromiso de “seguir generando este tipo de políticas públicas”.

