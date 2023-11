En su primer año la nueva agencia de seguridad vial ya tramito 60 mil licencias de conducir

El Municipio de Almirante Brown informó que en su primer año de funcionamiento en el nuevo edificio de la Agencia de Seguridad Vial en Burzaco se tramitaron casi 60.000 licencias de conducir y se redujo el tiempo a sólo 20 minutos de espera desde la finalización del trámite hasta el retiro de cada carnet. Este importante avance en el nivel de atención fue posible gracias a la creación del moderno edificio que fue inaugurado hace un año y que está ubicado en la calle Junín Sur N° 1246, entre Hernando de Lerma y Olavarría, en el mismo predio donde está emplazado el Centro de Operaciones Municipal (COM), a metros de la rotonda “Los Pinos” de Burzaco y de Ruta 4. El nuevo espacio permitió que en sólo unos meses de trasladadas las prestaciones, el servicio se agilizara por completo, al punto de que los vecinos y vecinas pueden retirar en el acto las licencias de conducir en unos 20 minutos después de haber concretado los trámites. Esto fue posible gracias a que en el nuevo edificio se creó un circuito de paso a paso, en el que los vecinos y vecinas van realizando cada parte del procedimiento en el mismo lugar, ya que todas las dependencias necesarias para realizar el trámite se ubican a pocos metros de diferencia, entre unas y otras. De esta manera, un trámite que anteriormente podía demorar un promedio de 3 horas, además de la espera de la licencia que podía tardar una semana, ahora se reduce a aproximadamente una hora -en caso de renovación- y a una hora y media, cuando se saca por primera vez, debido al examen práctico. En todos los casos las licencias se retiran el mismo día. Como plus, se encuentran además las importantes comodidades y confort que tiene el nuevo edificio en el cual se brindan también los servicios del Tribunal de Faltas, Tesorería y Defensa al Consumidor, todo en un mismo lugar. “En el primer aniversario de la creación de este nuevo y moderno edificio el balance es absolutamente positivo ya que potenciamos por completo la celeridad del trámite, tanto en la entrega de las licencias como en el tiempo necesario para concretar todo el procedimiento”, explicó Mariano Cascallares. En esa línea, el intendente electo subrayó que “ahora todo se hace en un mismo lugar, desde la toma de datos, los exámenes médicos, teóricos y prácticos”, al tiempo que remarcó la “calidad de atención y predisposición de todo el equipo de trabajadores y trabajadoras”. El nuevo edificio Cuenta con zonas de pre-atención, informes y turnos, un sector de espera, boxes de toma de datos biométricos, fotos, firma y huellas y sector administrativo para las licencias. También con consultorios médicos, espacios para exámenes teóricos, un playón para las pruebas prácticas, sala de cursos, zona de cajas y Bapro, entrega de licencias y oficinas de atención de Transporte.

