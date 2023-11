Alumnos de escuelas primarias de Brown fueron distinguidos en competencias de matemáticas

Estudiantes de quinto y sexto año de escuelas primarias públicas de Almirante Brown fueron premiados por participar del simulacro de evaluaciones Canguro Matemático 2023, llevado a cabo en el marco de las actividades del Centro Local de Innovación y Cultura (CLIC) del distrito. Se entregaron un total de 340 certificados. El acto de premiación tuvo como escenario el Salón Raúl Soldi de la Casa Municipal de la Cultura y congregó a alumnas y alumnos de las escuelas de Educación Primaria N° 57 de San Francisco Solano; la N° 40 de Rafael Calzada; la N° 1 de Adrogué y la N° 7 de José Mármol. Participaron también el intendente Juan Fabiani, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola; y el secretario de Extensión de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Ignacio Jawtuschenko, entre otros miembros de la comunidad educativa. La actividad realizada a través del CLIC de Almirante Brown, generado por el Municipio y la UNAB a partir de un programa del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación bonaerense, propone el fomento de las vocaciones científicas tempranas con la difusión de la cultura matemática básica, con desafíos de ingenio y un aspecto lúdico de la materia. Al respecto, el intendente electo Mariano Cascallares destacó la tarea articulada que posibilitó el desarrollo de la actividad y felicitó a los estudiantes que participaron de la iniciativa que permite “potenciar el conocimiento y la vocación científica en los jóvenes brindando más oportunidades para la innovación”. Durante la jornada los estudiantes participaron, entre otras actividades, de Postas de Juegos Ciencia que tienen como objetivo construir un espacio de aprendizaje y descubrimiento vinculado a distintos interrogantes de la ciencia y la tecnología. Cabe recordar, que el Canguro Matemático es una actividad académica recreativa que se desarrolla en diferentes países del mundo. Está dirigido a estudiantes de educación primaria y media y se utiliza para la promoción y acercamiento a la matemática. En Alte Brown se desarrolló el simulacro de pruebas para alumnos de 5º y 6º grado. Los estudiantes recibieron certificados -oro, plata y bronce- de acuerdo a la puntuación obtenida.

