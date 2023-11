Brown puso en marcha la implementación del certificado único digital de discapacidad

El Municipio de Almirante Brown, gracias a la articulación con la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), se transformó en uno de los primeros distritos del país en implementar el Certificado Único Digital de Discapacidad (CUD) y actualmente asesora a los vecinos y vecinas para gestionarlo. Esta importante herramienta permite agilizar y obtener el CUD tanto en formato papel como digital a través de la aplicación Mi Argentina, transformándose en un significativo avance brindando mayor comodidad, inclusión y accesibilidad a las personas con discapacidad. La medida fue posible gracias a la capacitación realizada por las juntas evaluadoras de discapacidad locales y del Hospital Jorge de nuestro distrito en materia de carga del CUD Digital, para potenciar la celeridad en la obtención del certificado. Para gestionarlo, los vecinos y vecinas de Almirante Brown pueden acercarse al nuevo Centro de Acceso a Derechos para Personas con Discapacidad en Burzaco, ubicado en Pellegrini N°1015. “Esta importante iniciativa tiene como principal objetivo seguir ampliando derechos a nuestros vecinos y vecinas con discapacidad para simplificar, acercar y acelerar los trámites, todo gracias al trabajo articulado con la ANDIS”, subrayó Mariano Cascallares. Cabe destacar que el CUD es accesible desde la aplicación móvil o la web en formato digital y cuenta con la misma validez que su versión física para ser utilizado para cualquier trámite que se requiera. Además, dicho documento certifica la discapacidad de la persona y le permite acceder a derechos y prestaciones que brinda el Estado.

