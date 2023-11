Llega un fin de semana a pura cultura con las actividades del festival “Brown a Cielo Abierto”

El próximo fin de semana las vecinas y vecinos de nuestro distrito podrán disfrutar de una nueva edición del Festival Familiar “Brown a Cielo Abierto” y de numerosas actividades culturales y artísticas promovidas por el Municipio. Con diferentes escenarios culturales y también al aire libre se desarrollarán propuestas pensadas para toda la familia browniana. “Invitamos a nuestros vecinos a sumarse a cada una de las actividades culturales y de recreación que organiza el Municipio, como al festival Brown a Cielo Abierto que recorre diferentes localidades brownianas, con diversas sugerencias gastronómicas y espectáculos en vivo” indicó el intendente electo, Mariano Cascallares. El sábado 11 y el domingo 12 de noviembre vuelve a la Adrogué “Brown a Cielo Abierto”, con shows musicales, los Food Trucks, la feria Mi Pyme, el circuito de viveros y stands institucionales para las juventudes. La cita es en la Plaza Brown ubicada en Rosales y Diagonal Brown, desde las 12 horas. Durante las jornadas se realizarán testeos rápidos de HIV, sífilis y vacunación de COVID. Habrá stands de videojuegos y de las áreas de Educación, Deporte, Salud, Producción, Desarrollo y Seguridad. También un taller de sustentabilidad y alimentación, y un planetario móvil. En los puestos de los viveros, los vecinos podrán encontrar plantas y flores de corte, ornamentales, aromáticas y arbustivas, además de insumos. Mientras que en la Feria Mi Pyme, impresión 3D, agendas y encuadernación, cincelados, artesanías en alpaca, alforjas, parches y stickers, indumentaria, bijouterie y cerámica. El domingo actuarán desde las 17, para los más pequeños del hogar, la compañía teatral Cabeza de Alfajor. También se presentarán las bandas locales “Israel & the Rising Sun” y “Sólida Frecuencia” con su música reggae; “Kinky Dogs” con rock y “Picantes RHCHP” con un tributo a los Red Hot Chili Peppers. Por otro lado, el día 10 de noviembre llega un “Viernes de Cuentos” a la Casa de la Cultura de Ministro Rivadavia- ubicada Motti de Muesca 394-. Allí a partir de las 18 horas, narradoras y susurradoras del Instituto de las Culturas de Almirante Brown, bajo la dirección de Marisa Brondo, presentarán relatos para adultos y no tanto. En la oportunidad, se contarán ocho cuentos y varios Mini relatos, en tanto los vecinos serán recibidos con susurros. Casi un libro entero de cuentos con una selección de diversos autores. Vale recordar, que las narradoras y susurradoras cuentan cuentos de autores locales, nacionales, Latinoamericanos y del mundo, cuentos populares o leyendas, y susurran poemas. Durante esta jornada interactuaran con los presentes Mónica Loguercio, Norma Argento, Liliana Paladino, Silvia Matarazzo, Graciela Keber, Danier Darduin, Beatriz Villegas, Esteban Scotti. Por último, el sábado 11 los vecinos podrán presenciar la “Noche de los Ballets” en el Centro de Arte y Cultura Enrique S. Discépolo de Burzaco (E. de Burzaco 740. A partir de las 20 horas actuarán los ballets folklóricos “Lunas de Plata” de José Mármol y “Sueños del Sur” de la localidad de Adrogué. La propuesta será acompañada por el programa solidario “Causa Común” Brown, a través del cual se reunirán alimentos no perecederos para donar a merenderos del distrito. Cabe señalar, que la Noche de los Ballets es una iniciativa que promueve la puesta en escena de diferentes agrupaciones folklóricas del distrito. Actualmente son 14 los grupos que participan del programa y en cada presentación son dos los que deleitan con su arte y danza a los espectadores.

