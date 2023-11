Emotivo reconocimiento de la Asociación Sanmartiniana a instituciones brownianas

El intendente electo de Almirante Brown, Mariano Cascallares, participó junto a la presidente de la Asociación Sanmartiniana local, Marcela Mariel Hernández, y su presidente honorario, Jorge Cereseto, de una entrega de reconocimientos a personalidades e instituciones destacadas del distrito. La actividad se llevó adelante en el Museo y Archivo Histórico “La Cucaracha”, situado en Diagonal Brown N°1386, y entre otras personalidades de nuestro distrito fue condecorado con una medalla “Al Mérito Sanmartiniano” el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko. También se entregaron distinciones al Concejo Deliberante local por su constante labor y su escucha al pueblo; a los hospitales Lucio Meléndez y Arturo Oñativia por su trabajo y profesionalismo; a la Cruz Roja de Almirante Brown; al programa “Alte Brown y su gente”; a la Sociedad Italiana local, al Colegio San Miguel; al socio más antiguo de la asociación sanmartiniana, Fernando Guardamagna, y también a su socio fundador. Durante la jornada se hizo también entrega de un cuadro del Gral. San Martín a la Escuela de Educación Primaria N° 16 “Carlos Pellegrini”, por su participación en el proyecto “Dos Héroes a imitar” que realizaron en conjunto la Asociación Cultural Sanmartiniana y la Asociación Belgraniana, compartiendo con los 4tos. años una serie de charlas, para la preparación de la “Promesa de Fidelidad a la Bandera”. Realizada esta, el 21 de junio. “Siempre es una alegría estar junto a las instituciones de Almirante Brown. En este caso, participamos del acto de entrega de la medalla “Al Mérito Sanmartiniano” otorgada por la Asociación Cultural Sanmartiniana local a instituciones y a vecinos destacados de nuestro querido distrito”, remarcó Mariano Cascallares. Esta importante actividad contó con un show de baile folklórico y también con la presencia de la directora de Patrimonio Cultural de Almirante Brown, Sandra Agis; además de miembros de la Asociación Sanmartiniana local, vecinos y vecinas.

