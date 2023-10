Julio Alak ganó en La Plata y prometió “reconstruir el municipio”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense y candidato a intendente de La Plata de Unión por la Patria (UxP), Julio Alak, anunció este lunes que el escrutinio definitivo lo dio como ganador y prometió “reconstruir el municipio”. “Estamos muy felices, logramos el objetivo que nos propusimos hace un tiempo, con el gobernador, con Axel (Kicillof), que era que Unión por la Patria ganara el municipio de La Plata y a partir de ahí reconstruir el municipio“, expresó Alak en declaraciones a la prensa esta tarde en su búnker partidario en el centro platense. El candidato habló a la militancia peronista que desde la mañana siguió el escrutinio definitivo de votos y les anunció que los resultados confirmaron que “UxP ganó el municipio de La Plata”. Alak, quien durante 16 años ocupó la intendencia de La Plata, se esperanzó en que “nuestro plan estratégico a los próximos 20 años sea hacer una renovación de la ciudad, para nuevamente ponerla en valor y que sea la gran capital de Buenos Aires”. “El casco urbano está mal, el terreno urbano es destruido, hay que mejorarlo, ponerlo en valor; los barrios están muy mal, tenemos casi 165 villas de emergencia, hay 7.500 cuadras de tierra, hay que hacer una tarea muy grande”, detalló Alak. También se comprometió a resolver los problemas de inseguridad con trabajo articulado entre Nación, Provincia y el municipio a través de una “una unidad de gestión interministerial e interjurisdiccional”. “Nuestra política va a ser prevención, prevención y prevención. y trabajaremos codo a codo con los municipios de Ensenada y Berisso”, puntualizó. Confió en “armar un gabinete plural, con formación y compromiso de militancia ciudadana”. “Con los vecinos, las instituciones y la universidad hicimos un Plan Estratégico con diez ejes, cuarenta programas y 210 proyectos y ahora es el momento de ponerlo en marcha y lo vamos a hacer con el acompañamiento y el compromiso del gobernador Axel Kicillof y del futuro presidente Sergio Massa, para seguir luchando por la grandeza de nuestra Patria, nuestra provincia y para mejorar nuestra querida ciudad”, agregó. Alak contó que recorrió en “6 meses los 24 barrios de La Plata” y, así, escuchó a los vecinos de la ciudad, que en total suman 825 mil habitantes. “Ganar una elección acá ha sido un enorme desafío y le quiero agradecer a todos, al candidato a presidente (Sergio Massa), a las personas, a nuestro gobernador, al reelecto de la provincia, a su gabinete y fundamentalmente a la militancia política y social de la ciudad, a las instituciones”, expresó. Consultado sobre qué hará a partir de su asunción el próximo 11 de diciembre, Alak precisó que abordará primero las “urgencias” y que analizará si el municipio tiene las cuentas “desequilibradas”. “Nosotros vamos a tener equilibrio, hay que reestructurar el gasto, para que sea un instrumento útil para todos los vecinos; vamos a hacer una muy buena gestión”. Dijo que todavía no se había comunicado con el actual intendente Julio Garro -su adversario en estas elecciones- y convocó a “seguir haciendo campaña por Sergio Massa presidente”.

