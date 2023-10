Parque Industrial: Cascallares visitó una empresa que anunció importante inversión

El intendente electo de Almirante Brown, Mariano Cascallares, visitó junto al secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone, la planta de la empresa Cerámica Lourdes en el Sector Industrial Planificado de Burzaco. Allí mantuvieron un encuentro de trabajo con el propietario de dicha industria browniana, el ingeniero Jorge Gallo, quien les anunció que se está planificando una importante nueva inversión para seguir sustituyendo importaciones. Dicha inversión posibilitará la fabricación de una nueva línea de placas que actualmente se importan y que serán las primeras de su tipo que se elaboran en nuestro país. Actualmente Cerámica Lourdes posee más de 370 trabajadores y trabajadoras lo que la convierte en una de las empresas más importantes del Parque Industrial de Burzaco. “Desde el Municipio de Almirante Brown seguimos acompañando y trabajando junto a los empresarios que generan producción y empleo en nuestro distrito”, indicó Mariano Cascallares. En el mismo sentido recordó que “ya iniciamos y estamos concretando la tercera etapa de ampliación del Sector Industrial Planificado de Burzaco, potenciando la producción de sus 300 PyMEs y generando más trabajo para Almirante Brown y para toda nuestra región”, finalizó Mariano Cascallares.

