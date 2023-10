Larreta toma distancia de Macri y Bullrich: “Milei es un salto al vacío”

El jefe de Gobierno porteño remarcó que “siempre estará en contra del kirchnerismo”, negó que vaya a integrar un eventual Gobierno de ese signo político, y subrayó que las propuestas de Milei “están en los bordes de la democracia y son peligrosas”. El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijo este miércoles que no puede “acompañar a ninguno de los candidatos” que competirán en el balotaje presidencial pues constituyen “dos opciones muy malas para los argentinos” y se declaró sorprendido por la reunión de Mauricio Macri y Patricia Bullrich con Javier Milei para apoyar al dirigente libertario. Tras llamar a mantener “una unidad lo más fuerte posible”, Larreta dijo que Milei “es un salto al vacío” y Sergio Massa es “la reelección del populismo kirchnerista“, durante una conferencia de prensa destinada a fijar una postura frente al anuncio efectuado esta mañana por la fórmula que salió derrotada el domingo, integrada por Bullrich y Luis Petri, de apoyar la postulación del libertario en la segunda vuelta. Según remarcó el alcalde porteño, las iniciativas planteadas durante la campaña por el candidato de La Libertad Avanza, como la venta de órganos y la de armas, “están en los bordes de la democracia y son peligrosas“, por lo que aseguró que no cree “en nada de lo que propone”. Igualmente crítico se mostró con la candidatura de Sergio Massa por Unión por la Patria (UxP), y dijo que siempre va a “enfrentar al kirchnerismo. No hay ninguna posibilidad de que integre su gobierno porque no me rindo frente a la posibilidad de construir un país diferente”, agregó. Durante la conferencia de prensa en la que fue el único orador, Larreta aseveró que no puede “acompañar a ninguno de los dos candidatos que van a lastimar a los argentinos”. “Quiero ser bien claro: las dos opciones que tenemos para el balotaje son muy malas para los argentinos”, insistió y agregó que frente a ello “hay una tercera alternativa” en la que trabaja “para sostener a Juntos por el Cambio y que sea una oposición sólida“. En ese sentido, admitió que existen “tensiones obvias” entre los principales dirigentes que integran la coalición opositora tras la derrota del domingo y también como consecuencia del acercamiento a Milei que estuvo fogoneado desde un sector del espacio, sobre todo, por el expresidente Mauricio Macri. De hecho, durante la conferencia de prensa, Larreta le reprochó al exmandatario haberle dado “aval” al candidato libertario durante la campaña electoral, un comportamiento que, dijo, fue observado incluso por Bullrich. Recordó también que apoyó a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC) “hasta el final” y expresó que se “desayunó con mucha sorpresa” de la reunión que mantuvieron Bullrich, Milei y Macri el martes por la noche. “Apoyé a Patricia hasta el final. Lo que es funcional es pelearnos entre nosotros mientras los argentinos sufren“, indicó y señaló que el encuentro “fue una reunión a medianoche y en secreto” de la que se desayunó “con mucha sorpresa”. “Sé que se habla de rupturas, pero yo siempre voy a pelear por sostener la coalición lo más fuerte posible. Voto por la unidad”, reiteró y pidió “perdón” a la ciudadanía “por no haber podido dar a la Argentina la alternativa que necesitaba”.

