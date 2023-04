Encuentro regional de mujeres rurales en la granja educativa municipal

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, participaron en la Granja Educativa Municipal de Ministro Rivadavia de un Encuentro Regional de Mujeres Rurales donde se realizaron talleres, capacitaciones y se abordaron diferentes temáticas vinculadas a género, violencia, independencia económica, comercialización y microcréditos. La actividad se desarrolló en el establecimiento ubicado en la avenida Juan B. Justo al 1000, donde las autoridades dialogaron con las mujeres presentes, pertenecientes a las áreas de género de los municipios vecinos de Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes y Lanús. Cabe destacar que dicha iniciativa fue realizada en conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense y el Municipio de Almirante Brown. Durante el encuentro se abordaron distintas temáticas vinculadas a la prevención, abordaje y erradicación de las violencias por razones de género; estrategias de cuidado y de difusión de herramientas para favorecer y garantizar la autonomía de las finanzas logrando emprender nuevos proyectos vinculados al sector. Además de Cascallares y Fabiani participaron también la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Desarrollo Agrario Provincial, Carla Seain; el director de Cooperativas Agropecuarias, Nicolás Bento, y la subsecretaria de Políticas Transversales de Género del Ministerio de las Mujeres provincial, Lidia Fernández, entre otras autoridades bonaerenses. “Estamos muy contentos de organizar y participar de esta actividad tan importante junto a mujeres de distintos municipios vecinos para brindar herramientas y también acompañarlas con políticas públicas transversales para generar autonomía”, destacó Mariano Cascallares. Juan Fabiani, en tanto, agradeció el “gran trabajo articulado con el Gobierno Provincial y a todo el equipo local por el compromiso y dedicación para llevar adelante esta actividad tan importante”. Finalmente, dijeron presente también la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; la subsecretaria de Mujeres, Diversidad y Niñeces, Leda Quintana; el director de la Granja, Nicolás Izaguirre; la directora de Diversidad y Géneros, Aymara Heidecker; la directora general de Fortalecimiento Familiar, Gabriela Piarristeguy, y la coordinadora de Producción y Desarrollo Socio Comunitario, Romina Romero.

