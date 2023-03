Frustraron operativo para rescatar en helicóptero a un líder narco del penal de Ezeiza

Este viernes, efectivos de seguridad interceptaron el helicóptero que pretendía rescatar de el penal de Ezeiza a Lindor Alvarado, líder de un grupo criminal de Rosario. El operativo de inteligencia de la Policía Federal frustró la misión y detuvo a dos pilotos en la provincia de Entre Ríos. El hecho se da en el marco de una serie de requisas en cárceles federales donde están detenidos condenados las principales cabecillas del narcotráfico de la Argentina. Lindor Alvarado, referenciado con la banda criminal Los Monos, se encontraba alojado en el Complejo Penitenciario Federal 1 de Ezeiza. Transitaba una condena por trasladar un cargamento de narcóticos y otra por secuestro seguido de homicidio. Planeaban rescatarlo de la zona de recreo del penal en horas de la tarde para luego llevarlo a la localidad bonaerense de General Rodríguez. El helicóptero fue interceptado en el Aeródromo Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos. El operativo de seguridad se realizó en conjunto entre efectivos de la Superintendencia de Drogas Peligrosas de la PFA, con la colaboración de las Direcciones de Seguridad y de Inteligencia Penitenciaria del SPF, y la PROCUNAR. El helicóptero, modelo Robinson 44, era conducido por los pilotos Andrés Alcides Donet y Gianluca Orpianessi, quienes también fueron detenidos. Se creen que la compra de la aeronave, realizada en el extranjero, había sido resultado de maniobras de lavado de activos en cuentas del exterior. Los jueces federales Ernesto Kreplak y los fiscales federales Diego Iglesias y Cecilia Incardona autorizaron, en primer medida, requisas en la cárcel de Ezeiza. Posteriormente, avanzaron con el allanamiento de domicilios vinculados al detenido, en cuyos procedimientos lograron secuestrar dispositivos tecnológicos, dinero en efectivo, coches y armamento.

Both comments and pings are currently closed.