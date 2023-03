Cristina Kirchner: “Fue una ruptura del pacto democrático”

La actual vicepresidenta recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). Cristina Fernández de Kirchner volvió a hablar en público al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). Esto se debe por sus aportes en el “progreso social, científico y cultural de la Nación”. La actual vicepresidenta brindó una disertación sobre asuntos relacionados a la política y economía. Había gran expectativa por su palabra acerca de la coyuntura política en Argentina y el panorama de cara a las elecciones. La vicepresidenta afirmó que a 40 años del regreso de la democracia al país “no estamos ante un estado democrático constitucional”. “Lo que estamos viviendo en materia de división de poderes, cuando vemos al sector más importante de la oposición aliado al Poder Judicial para hacer lo que vemos que están haciendo, vemos que no estamos frente a un estado democrático constitucional”, señaló. En otro tramo del discurso afirmó esta tarde que acaban de “proscribirla”, al referirse a los fundamentos de la sentencia que recibió en el juicio de la causa Vialidad. Por otro lado, aseguró que durante su gestión “el oficialismo estaba orgulloso de sancionar leyes”, tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), donde disertó sobre asuntos de política y economía. Sobre el atentado que sufrió La expresidenta consideró que el intento de magnicidio que sufrió “fue una ruptura del pacto democrático” establecido en 1983. Además, aseguró que odió “ser protagonista de ese atentado”, tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), donde disertó sobre asuntos de política y economía. La Vicepresidenta en Río Negro. Foto: prensa FdT. El evento se realizó en la Sede Viedma de la UNRN. El sitio de la entidad educativa aclaró que el reconocimiento otorgado es el mayor que se da allí, gracias a “méritos excepcionales que hayan contribuido significativamente al progreso social, científico y cultural de la Nación”. “El Doctorado Honoris Causa se enmarca en una serie de distinciones que realizará la casa de altos estudios a lo largo del año para la celebración de los 40 años de democracia y que incluye, además de Cristina Fernández de Kirchner, a las académicas Rita Segato, Dora Barrancos y Catalina Wainerman”, sumaron desde la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN).

