En el hospital Lucio Melendez avanza la remodelación de la clínica medica y los servicios auxiliares

El Municipio de Almirante Brown informó que, en articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se llevan adelante importantes trabajos de infraestructura en el Hospital Lucio Meléndez de Adrogué, que incluyen la puesta en valor y la remodelación del sector de Internación Clínica Médica y de los Servicios Auxiliares. Esta histórica obra se desarrolla en un total de 335 metros cuadrados e incluye la refacción del pabellón existente con la creación de seis habitaciones dobles con sanitario, una central de enfermería y oficinas de tratamiento, alimentación y lavachatas, además de áreas de descanso y módulos sanitarios. Los trabajos se llevan adelante en el Hospital Provincial ubicado en la calle General Juan Domingo Perón N° 859 de Adrogué, y actualmente se concentran en la remoción de escombros y basura del edificio existente y la ejecución de pozos y bases estructurales para las nuevas instalaciones hospitalarias. Las mejoras incluyen la demolición de la estructura, trabajos de mampostería, aislaciones, contrapisos reforzados, revestimientos, nuevos pisos y nueva cubierta con cielorrasos, carpintería, vidrios y la incorporación de módulos médicos y administrativos. Además, se concretará la instalación de todos los servicios de cloaca, agua fría y caliente, provisión de artefactos eléctricos y la conexión correspondiente a las redes existentes, junto con la provisión de los insumos, gases medicinales, artefactos y equipamientos necesarios para seguir potenciando los servicios vinculados a la atención de la salud. “Gracias a la articulación con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires llevamos adelante esta histórica obra de remodelación y refacción en el querido Hospital Lucio Meléndez para que siga potenciando sus servicios y atención a los vecinos y vecinas de Almirante Brown y de toda la región”, remarcó Mariano Cascallares. En esa línea se expresó también el intendente interino Juan Fabiani, quien subrayó que “desde el Estado Municipal tenemos como una de las principales prioridades fortalecer nuestro sistema de salud y para eso trabajamos fuertemente en la concreción de obras de infraestructura que son realmente históricas”. Cabe mencionar que la zona se encontraba inactiva y en un avanzado estado de deterioro. La propuesta surgió luego de un relevamiento integral realizado entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y el Municipio de Almirante Brown, que incluyó cateos, estudios topográficos y verificaciones estructurales, junto con las autoridades de los hospitales provinciales con el objetivo de mejorar las condiciones de infraestructura.

