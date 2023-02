Lanzan los talleres de la Escuela Municipal de Arte Dramático

La Escuela Municipal de Arte Dramático (EMAD) dictará varios cursos gratuitos para los vecinos y vecinas de Lomas que quieran desarrollar sus dotes tanto actorales como artísticos. Los encuentros presenciales se llevarán a cabo en el establecimiento ubicado en Meeks 654, de Temperley. Con una duración anual, el taller de Entrenamiento actoral tendrá diferentes categorías y horarios. El nivel inicial para personas de 13 a 18 será los jueves, de 19 a 21. Mientras que los de 19 años en adelante asistirán los martes de 19 a 21. La propuesta para nivel intermedio y avanzado (25 años en adelante) tendrá encuentros los miércoles de 19 a 21. Y los avanzados que tienen entre 15 y 19 también concurrirán a clase los miércoles de 19 a 21. Otro de los cursos es el de Maquillaje artístico, que será cuatrimestral y desde los 18 años en adelante. Las jornadas se llevarán a cabo los martes de 20.30 a 22.30. Y el taller anual de Títeres y objetos tendrá lugar los martes de 18.30 a 20.30. El link para anotarse estará disponible desde este lunes en el Instagram de la escuela que forma a actores y actrices a lo largo de tres años con técnica vocal, expresión corporal, escenografía, historia del teatro y rítmica, entre otras asignaturas. Los interesados en inscribirse a la Tecnicatura tienen que completar este formulario. Ante cualquier consulta pueden mandar un mail a artedramaticolomas@gmail.com.

