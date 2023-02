Pueblo y Gobierno de Brown conmemoraron en Longchamps el 113° aniversario del primer vuelo controlado a motor en Sudamerica

El Municipio de Almirante Brown conmemoró junto a vecinos y a instituciones el 113° Aniversario del primer vuelo controlado a motor de Sudamérica, realizado en la localidad de Longchamps, con un homenaje a Henri Brégi el piloto francés autor de la trascendental hazaña. Todo comenzó con la colocación de una ofrenda floral en la Plaza Henri Brégi, situada en la intersección de las calles Burgwardt y Motti de Tieghi, junto con integrantes del Instituto Newberiano. Luego el homenaje se trasladó hasta el Country Club de Longchamps, donde se evocó al aviador que con 21 años selló la proeza al volar su aeroplano Voisín durante 16 minutos sobre el entonces hipódromo de dicha localidad, considerado el primer vuelo controlado de Sudamérica. “Como cada año recordamos al aviador Henri Brégi, que con su proeza puso el nombre de Longchamps en la historia del mundo por su gran valentía y convicción”, sostuvo Mariano Cascallares. Por su parte, Juan Fabiani subrayó que “la mejor forma de honrar a nuestros héroes es seguir trabajando por un Almirante Brown mejor, por eso seguimos sumando obras estructurales en todos los rincones de nuestro distrito, como por ejemplo el paso bajo nivel que ya estamos construyendo en la calle Diehl, en esta querida localidad”.

