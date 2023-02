Comienza una semana agobiante con alerta y máxima de 34 grados en AMBA

La ciudad de Buenos Aires y sus alrededores se encuentran la mañana de este lunes bajo alerta amarillo por calor, en una jornada que se presentará con una temperatura estimada en 21 grados de mínima y 34 de máxima, cielo parcialmente nublado y vientos del sector noroeste rotando al noreste, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Según advierte el SMN, la alerta amarilla indica que las temperaturas esperadas pueden tener un efecto leve a moderado en la salud de las personas, pero pueden ser peligrosas en el caso de los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas. TELAM SE 2022. Queda expresamente prohibida la utilización de este contenido sin citar la autoría de TELAM, la omisión de este requisito es violatorio del Régimen Legal de la Propiedad Intelectual, Ley 11.723. lo que habilita el reclamo de nuestros derechos por vía judicial.

