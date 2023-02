Lanzan un plan para facilitar el tramite de obtención del Certificado Unico de Discapacidad

El Municipio de Almirante Brown informó que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) lanzó un plan para simplificar el trámite de obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD) en todo el país, que incluye la eliminación de la fecha de vencimiento. Dicho plan permitirá agilizar la tramitación de la documentación permitiendo que las y los vecinos la obtengan con mayor rapidez. La iniciativa será complementada con una prórroga de los vencimientos actuales de los CUD, mientras se instrumentan las medidas para la implementación del nuevo sistema, cuyo objetivo es optimizar los procesos y la normativa vigente para la certificación de discapacidad a partir de la organización administrativa, la amplificación del despliegue territorial y el fortalecimiento del rol proactivo del Estado en la vinculación con las personas con discapacidad. El plan apunta a desburocratizar los trámites de solicitud y otorgamiento del certificado, el cual se expedirá sin vencimiento. Incluye además la capacitación para los profesionales actuantes, el mejoramiento de las estructuras de las Juntas evaluadoras de las personas con discapacidad, y la creación de Juntas Itinerantes. También la implementación de herramientas tecnológicas que faciliten el acceso de las personas con discapacidad al CUD y a los trámites derivados del mismo. Al respecto, Mariano Cascallares señaló que “seguimos trabajando para materializar distintas propuestas como este plan que apuntan a mejorar la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos con discapacidad”. En ese sentido, destacó el accionar y despliegue territorial del equipo municipal -comandado por el intendente interino Juan Fabiani- que, en articulación con la Nación y la Provincia, avanza para fortalecer el vínculo con las personas con discapacidad, y hacia “un Almirante Brown más inclusivo”. El plan, que reconoce los aportes recolectados en el marco de la consulta federal hacia una nueva Ley de Discapacidad- material trabajado con las autoridades de todas las jurisdicciones como así también reclamos históricos del colectivo y organizaciones de la sociedad civil- prevé líneas de acción progresivas que se llevarán adelante durante el 2023, a través de resoluciones complementarias que posibiliten su instrumentación a nivel nacional.

Both comments and pings are currently closed.