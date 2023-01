Cascallares supervisó con el titular de Trenes Argentinos el avance de las obras en Almirante Brown

Mariano Cascallares mantuvo un encuentro con el presidente de Trenes Argentinos y de Trenes Argentinos Infraestructura, Martín Marinucci, con quien dialogó sobre los avances de las obras de los tres pasos bajo nivel que se construyen en el distrito y también de la nueva estación ferroviaria en la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB). Durante la reunión, que contó también con la presencia de la subsecretaria de Infraestructura de Almirante Brown, Gabriela Fernández, se hizo un seguimiento de las obras y también una proyección de los avances que se vienen en el distrito. “Siempre es una alegría reunirnos con Martín (Marinucci) con quien llevamos adelante un profundo trabajo articulado que se ve reflejado en obras históricas para nuestro distrito que eran realmente esperadas por nuestros vecinos y vecinas”, destacó Mariano Cascallares. En este sentido, uno de los ejes de la reunión fue el avance en la construcción de la nueva estación de tren entre las estaciones de Burzaco y Longchamps de la Línea Roca, lo que se transformará en la nueva estación Ferroviaria UNAB conectando Plaza Constitución con Alejandro Korn”. Marinucci, además, remarcó que “estamos muy cerca de finalizar el paso bajo nivel de la avenida San Martín (ya habilitado para la circulación) y continuamos con la obra del bajo nivel de la calle Pte. Perón en Rafael Calzada, dando más conectividad, mayor seguridad operativa y accesibilidad”. Finalmente, otro de los proyectos que se supervisaron son los trabajos en el paso bajo nivel de la calle Diehl, en Longchamps, los cuales se encuentran avanzados y que potenciarán por completo la circulación y transitabilidad en la zona.

