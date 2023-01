Una multitud vibró en el polideportivo de Calzada con el “Camión Cultural”

Miles de vecinos y vecinas disfrutaron de los shows musicales organizados por el Municipio de Almirante Brown durante el fin de semana en el Polideportivo de Rafael Calzada, los cuales contaron con un cierre de lujo a cargo de El Bordo en el marco del “Camión Cultural” del Ministerio de Cultura de la Nación. Las actividades fueron realizadas a través del Instituto Municipal de las Culturas el sábado y domingo último, en el marco del Festival Familiar “Brown a Cielo Abierto”, que incluyó la presencia de Food Trucks con una variada oferta gastronómica. En este sentido, el sábado tocaron los grupos Purasangre y La Monky, además de los Food Trucks y juegos organizados por la Secretaría de Producción, Empleo y Formación profesional de Almirante Brown. El domingo, en tanto, miles de personas vibraron con una propuesta bien rockera ya que gracias a la presencia del “Camión Cultural”, que desembarcó en articulación con el Ministerio de Cultura y Tecnópolis, tocaron bajo la conducción de Vane González las bandas Almas Desiertas, Reliquia de Buitres, Gordo Larvo y, para el final, un broche de oro a cargo de El Bordo “Estamos muy contentos porque miles de brownianos y brownianas se acercaron al Polideportivo de Calzada para disfrutar de un nuevo festival familiar que además incluyó propuestas gastronómicas y juegos”, subrayó Mariano Cascallares. En tanto que el intendente interino Juan Fabiani anticipó que “el objetivo es replicarlo con distintas bandas en distintos puntos del distrito” multiplicando las propuestas culturales para toda la familia.

