Claudio “Chiqui” Tapia : Lionel Scaloni “No tengo dudas que seguirá siendo el director técnico de la selección

El presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, señaló hoy que Lionel Scaloni “seguirá siendo el director técnico de la selección”, elogió el liderazgo de Lionel Messi “que hizo posible el triunfo” y dejó en manos “de los dirigentes del fútbol” la decisión sobre si continuará como presidente de la AFA. Lo dijo en una conferencia de prensa ofrecida en la Casa de Gobierno de San Juan, junto al gobernador Sergio Uñac, quien lo declaró ciudadano ilustre de la provincia, luego de visitar el santuario de la Difunta Correa en cumplimiento de una promesa que le hizo a “Deolinda”, de quien es muy devoto. Tapia indicó que ganar la Copa del Mundo “fue cumplir un sueño como el que todos tienen alguna vez” y que, “con mucho esmero y lucha”, se logró “divisar en el horizonte y se trabajó hasta que pudimos cumplir el objetivo”. Por otro lado, no descartó hacer un partido en Bangladesh, aunque aclaró: “Cuando el técnico (Scaloni) vuelva al país hablaremos de los amistosos”. Asimismo, contó que le gustaría que la selección juegue en San Juan, porque quieren que “estos chicos (jugadores) tengan el recibimiento que se merecen y que sea en el interior”. Asimismo, comentó que el título mundial, “fue uno de esos sueños”, pero que “el primero de los mas grades, fue asumir cono presidente de la AFA el 29 de marzo del 2012, que fue muy difícil” porque se llegaba de “una AFA complicada, la AFA del 38 a 38, con elecciones suspendidas por la justicia, una Comisión Normalizadora que se adueñó del futbol y que creó grandes males…” “Nos propusimos recuperar la casa del futbol, recuperar la credibilidad y hacer mejoras, porque los clubes no cobraban, les daban cheques a 120 días, la gestión que había desfinanciaba a las instituciones y cuando asumimos había 2 selecciones y hoy tenemos 16, entre femenino, playa, juvenil, y grandes proyectos en desarrollo, que permiten que Argentina vuelva a ser lo que fue”, apuntó Tapia. Con tono emocionado recordó que “a veces uno toma decisiones que a los demás no les gustan, como fue ponerlo al gringo (Lionel Scaloni) al frente del equipo técnico de la selección el 99 por ciento no estaban de acuerdo, pero no se animaban a decir nada y pensaban que estaba loco”. Con tono emocionado recordó que “a veces uno toma decisiones que a los demás no les gustan, como fue ponerlo al gringo () al frente del equipo técnico de la selección el 99 por ciento no estaban de acuerdo, pero no se animaban a decir nada y pensaban que estaba loco”. “Sin embargo, el tiempo demostró que no estábamos equivocados y que en un 1 año y 8 meses lograron tres títulos importantísimos, lo que demuestra que todos juntos podemos hacer las cosas mejor”, sostuvo el entrenador. Sobre por qué eligió a Scaloni como técnico, Tapia dijo que “siempre de lo malo se aprende algo bueno”, que pudo “ver cómo trabajaba el gringo cuando era parte del equipo de Sampaoli” y que cuando renuncia el anterior técnico, le pedió que dirigiera unos partidos comprometidos. “Ahí fue convenciéndome de que podía hacerlo”, cerró.

