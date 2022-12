Con una inversión millonaria, empresa browniana se convierte en la mayor autoproductora de energía del país

En el camino de generar un Almirante Brown más verde y sustentable, Mariano Cascallares y el intendente interino browniano, Juan Fabiani, visitaron la empresa Barbieri en el Parque Industrial de Burzaco, que realizó una importante inversión de 320 millones de pesos para generar el autoabastecimiento de electricidad mediante la creación de un parque con paneles de energía solar. La visita se llevó adelante en la industria ubicada en Luis María Drago al 1300, donde las autoridades fueron recibidas por los dueños de la empresa, Julio y Walter Barbieri, y visitaron la zona del techo donde se montó una gran estructura con paneles solares. Esta autoproducción de energía provee a la red eléctrica utilizada por los usuarios en general y también reemplaza el 36 por ciento de consumo anual de la red, que es equivalente a la emisión de 208 autos en circulación en un año. Además, esta inversión permite que la empresa genere el 5 por ciento kWh de energía solar del país y el 20 por ciento de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, convirtiéndose en la industria con mayor autoproducción de energía del país. “Almirante Brown es un verdadero pulmón verde en medio del Conurbano Bonaerense y todos los días trabajamos para potenciarlo. En este sentido, saludamos y felicitamos a industrias como Barbieri que además de generar trabajo genuino en el distrito tienen un compromiso por el ambiente”, subrayó Mariano Cascallares. Juan Fabiani, en tanto, subrayó que “la meta de un Almirante Brown verde y sustentable sólo es posible si trabajamos en equipo, por eso felicitamos a la familia Barbieri y a sus trabajadores y trabajadoras por ayudar a cuidar nuestro ambiente”. Cabe mencionar que la planta de Barbieri en Burzaco tiene una superficie de 42 mil metros cuadrados y un equipo con más de 250 empleados. Su actividad principal está relacionada con la provisión de materiales constructivos focalizados en el sistema de construcción en seco Steel framing, perfiles de acero galvanizado y terminaciones constructivas tanto en acero galvanizado como PVC Drywall. De la actividad participaron también el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone; y la directora de Desarrollo Industrial, Gabriela Pellegrini, entre otras autoridades.

