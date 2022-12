Kicillof, Cascallares y Fabiani inauguraron dos nuevos jardines de infantes en Glew y San José

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a Mariano Cascallares y al intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, inauguraron en una emotiva jornada los nuevos Jardines de Infantes N°964, en Glew, y N°965, en San José. La jornada contó también con la participación del director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, y comenzó en el flamante establecimiento educativo de San José, ubicado en la calle El Chajá entre Lamadrid y Virrey Vertiz, donde las autoridades hicieron el tradicional corte de cintas y descubrieron una placa conmemorativa. Se trata de un moderno edificio ubicado en el barrio “8 de Noviembre” que consta de tres aulas con cocina y sanitarios, salón de usos múltiples, núcleos sanitarios para personas con discapacidad, oficinas administrativas, patio general y patios individuales, además de un sector verde con suelos expansibles individuales sobre una superficie de 460 metros cuadrados. Posteriormente, las autoridades se trasladaron hasta el otro establecimiento, situado en la intersección de las calles Tapín y Mazzini, en el barrio “La Dignidad” de Glew, donde también junto a la comunidad educativa realizaron el corte de cintas simbólico. En este caso, el edificio cuenta con seis aulas con cocina y sanitarios, dependencias administrativas, salón de usos múltiples, baños para personas con discapacidad, sala de máquinas, biblioteca, un patio general y un sector de juegos emplazados en una superficie cubierta de 792 metros cuadrados. “Estamos muy felices junto a Axel (Kicillof) y Alberto (Sileoni) inaugurando dos nuevos jardines de infantes para Almirante Brown en zonas estratégicas en donde eran muy necesarios para los vecinos y vecinas”, sostuvo Mariano Cascallares. Añadió que desde el inicio de la actual gestión “ya abrimos once Jardínes de Infantes nuevos en Alte Brown”. En esa línea, remarcó que “detrás de cada ladrillo, hay muchísimo trabajo en conjunto para potenciar la educación pública y para seguir generando oportunidades en todos los rincones de nuestro distrito”. Por su parte, Juan Fabiani, recordó que en Almirante Brown se “crearon en estos siete años de gestión más de 30 nuevos establecimientos educativos, entre ellos once jardínes nuevos, duplicando la cantidad de escuelas técnicas y construyendo escuelas primarias y secundarias como nunca antes”. Kicillof, Sileoni, Cascallares y Fabiani en ambos casos recorrieron las instalaciones de los flamantes jardines y entregaron materiales didácticos y pedagógicos a las docentes a cargo de cada edificio: Eliana Russo (Jardín N°964) y Carolina Jara (Jardín N°965). De las actividades participaron el jefe de Gabinete de la Dirección General de Cultura y Educación provincial, Pablo Urquiza; la subsecretaria de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Claudia Bracchi; la directora provincial de Educación Inicial, Patricia Redondo; el presidente del Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva, y el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola. También dijeron presente el secretario de Infraestructura, Planificación y Servicios Públicos local, Fernando Lorenzo; el subsecretario de Infraestructura Escolar y Arquitectura, Sebastián Vestilleros; el jefe Regional de Inspección Escolar, Leonardo Lafflitto; la jefa Distrital de Inspección Escolar, María Inés Centurión; los delegados Humberto Morelli (San José) y Guillermo Antoniani (Glew), además de integrantes de la comunidad de educativa, gremios docentes, concejales, concejalas, consejeros y consejeras escolares, entre otras autoridades.

