Fernández: “Es un día aciago para el federalismo”

El presidente Alberto Fernández sostuvo que es un “día aciago” para el “federalismo”, tras la difusión del fallo “tremendo” de la Corte Suprema sobre fondos coparticipables, una decisión que, dijo, “genera una enorme desigualdad entre la ciudad más suculenta”, en referencia a Buenos Aires, y el “resto” del país. El mandatario se expresó en estos términos después de que se conociera que la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto. “Sigo insistiendo en la necesidad de garantizar igualdad y federalismo: que todos tengamos las posibilidades de crecer y desarrollarnos”, insistió el mandatario desde Formosa, donde encabezó junto al gobernador Gildo Insfrán el acto de entrega de 476 viviendas en el barrio Nueva Formosa.

