Lanzaron el programa en “Bici a la Escuela” entregando 750 bicicletas a estudiantes secundarios

Durante un emotivo acto realizado en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia, Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, encabezaron la entrega de 750 bicicletas a alumnos y alumnas de escuelas secundarias y técnicas de gestión estatal de nuestro distrito. La actividad se llevó adelante en el Microestadio Diego Armando Maradona, situado en el cruce de 25 de Mayo y Quiroga, donde las autoridades entregaron los rodados en el marco del lanzamiento del programa “En Bici a la Escuela”. En total se otorgaron 750 bicicletas a alumnas y alumnos de todas las secciones y todos los años del nivel secundario que fueron elegidos como “mejor compañero” en cada curso y también por tener la “mejor trayectoria”. Pertenecen a las 81 escuelas secundarias de gestión estatal, las cinco escuelas técnicas y la Escuela Agraria de Almirante Brown. “Estamos muy contentos de recibirlos y esperamos que estas bicicletas les puedan ser útiles para trasladarse, tanto a la escuela como a donde lo necesiten. Tener un Estado presente significa poder contribuir a que nuestros estudiantes tengan más oportunidades y estamos seguros que van a darles mucho uso”, remarcó Mariano Cascallares, quien también recordó el programas “Niñ@s al agua” y “Niñ@s a la vista”, pensados también para acompañar y potenciar el desarrollo pedagógico de los estudiantes. Juan Fabiani, en tanto, felicitó a los estudiantes por haber sido reconocidos por sus propios compañeros y por haber tenido un gran desempeño educativo durante el año, al tiempo que indicó que “si bien hoy nos encontramos con 24 escuelas, en las próximas semanas el programa llegará a las secundarias y técnicas restantes”. Los establecimientos que participaron en esta oportunidad son las secundarias N°69 y N°32 de Adrogué; N°39, N°17, N°24, N°38 y N°27 de Burzaco; la N°29 y la Escuela Técnica N°3 de Claypole; la N°47 y N°4 de San Francisco de Asís; la N°23, N°68 y N°55 de Glew; la N°31 y N°22 de José Mármol; la N°10 y N°35 de Longchamps; la N°57 de Ministro Rivadavia; la Escuela Técnica N°4 y las secundarias N°53 y N°34 de Rafael Calzada; la N°37 de Solano y las secundarias N°15 y N°40 de San José. En la actividad estuvieron presentes también el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología local, Sergio Pianciola; la subsecretaria de Educación, Paula Falcón; y la inspectora jefa de Educación Distrital, María Inés Centurión, entre otras autoridades.

